Notre peuple périt dans les eaux sacrificielles entre Anjouan et Mayotte.Le gouvernement, le gouverneur d’Anjouan, les partis politiques, la société civile, les intellectuels n’ont pas exprimé de mots de compassion pour les morts. Ces victimes de la mauvaise gouvernance et des injustices sociales méritent-elles d’être dévorées par les requins mangeurs d’hommes dans des eaux inhospitalières. Les Comores peuvent-elles être sauvées de la destruction totale ? Notre système de gouvernance est en faillite et nos politiciens sont engagés dans des chicaneries suicidaires juste pour bénéficier de fortunes illicites et autres privilèges.

La France porte également une responsabilité morale et humanitaire.

Les générations futures nous condamneront pour avoir échoué à construire un Etat-nation viable et responsable ? La question est finalement de trouver des solutions concrètes pour le bien-être et la dignité de notre malheureux peuple.

Quelle catastrophe pour les Comores !!!

Said Hilali sur facebook