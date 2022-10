Notre armée se comporte en criminel à Mbéni

Opinion: Cette armée sensée nous protéger s’est transformée en guerriero face à des villes rebelles et insoumises !!!

La mission principale de l’armée est la sécurité de l’État, faire respecter les loi , le maintien de l’ordre, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et territoires vis-à-vis d’une menace extérieure.

Or depuis l’indépendance à nos jours les politiques s’interférent aux sujets de leurs missions et les induisent en erreur par des notes et des interdictions parfois illogiques et parfois non stipulées par la loi et qui parfois légales mais contrains aux droit humains.

Quelle préjudice pourrait être causé si les maoulid s’organisent les après-midi jusqu’à émettre une note créant la désobéissance ?

Où sont nos historiens:

Pendant le régîmes Ali soilih, iconi, mbeni et autres villes ont subi des atrocités de l’armée.

Pendant Abdallah beaucoup des villes et des personnes ont été massacrees par l’armée à cause d’une désobéissance d’un ministre ou d’un directeur ou d’un ordre de corvée.

Pendant le régime taki Abdoulkarim beaucoup des villes ont été torturé et saccagé pour des motifs farfelus. A l’exemple, un jeune de hahaya a hué le cortège du président feu Taki Abdoulkarim et toute la ville de hahaya est redu en cendre, assiégé durant trois jours sans manger ni boire ni entrer ni sortir. Idem pour la ville de chezani que le chef du village avait refusé que TAKI y prie le vendred. C’était le désastre durant 3 jours des matraques à la population de chezani.

Pendant le régime Azali 1 la ville d’Ivembeni a perdu un jeune suite à une altercation avec l’armée pour des motifs d’électricité trafiqué sensé trouver une issue par paiement de pénalité ou être emprisonné. Alhamdoullah nous avons enterré notre frère.

Pendant l’ère sambi-ikililou c’est la kata totale. Beaucoup des villes et villages sont détruits, assiégés et traumatisés. toujours par des motifs infondés. Nous n’allons cité que la ville de mitsoudje où ils ont perdu un jeune et Moidja hamahamet dont elle a subit les dégâts matériels jamais enregistrés, sans parler de l’affaire boulmining et la ville de Pvanamboini.

Et les actes se répercutent. Avant hier Iconi a perdu Gazon, Hier à Ndzaouze et aujourd’hui à Mbeni.

Qu’est ce qu’il faut retenir sur le respect de la démocratie si à chaque régime vient avec ses matraques et ses mains de fer pour maintenir le désordre ?

Et que dire aussi aux ville et villages rebelles qui se croient au dessus de la loi ?



Quand est ce que on est en endroit de ne pas respecter une loi, un ordre ou une décision politique ?

Pour finir, « Les lois permettent de maintenir l’équilibre entre nos droits individuels et nos obligations à titre de membres de la société. » soyons tolérant. Étant musulmans, Dieu nous a créé et nous a donné des obligations à respecter. Nous nàrrivons pas à faire même les 5 prières du jours seulement et Dieu ne nous a pas rendu des handicapés

Bon vendredi sous la haute protection de Dieu

Said Youssouf Mohamed