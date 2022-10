Nono, le journaliste porte parole des azalistes récompensé en tonne de riz

Plusieurs commerçants ont été insultés, des documents confidentiels dévoilés par Nono lors de la crise de pénurie du riz. Nono a été récompensé, oui très bien récompensé désormais, il stock chez lui plusieurs tonnes de riz. Le journaliste corrompu a été récompensé par la direction de l’Onicor, la maison familiale, est devenue un magasin dont nos journalistes ont infiltré. Regardez la vidéo ci-dessous. Nono et sa femme ont l’or blanc et sont devenus des commerçants vendeurs de Riz. L’ivrogne notoire a essayé de convaincre qu’il n’est pas corrompu mais après les tickets d’essence, maintenant c’est le riz.

