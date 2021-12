“Non au soliloque de la Coordination du Dialogue ” le parti Ulezi se positionne sur le dialogue

A l’initiative du projet de la rencontre inter comorienne pour la réconciliation nationale, le parti Ulezi tenait à rappeler au chef de l’Etat comorien l’imminence du danger qui guette l’Union des Comores face au référendum du 30 juillet 2018 et du coup de force électorale du 24 mars 2019. Cette rencontre inter comorienne reste l’unique voie pour se réconcilier entre comoriens et réconcilier les îles entre elles.

Plutôt que de rechercher les acteurs afin de se retrouver autour d’une table, le président Azali préférait construire la maison en la débutant par son toit. En effet, en nommant d’abord le coordinateur et décréter ensuite la Coordination, le chef de l’Etat a cassé toute dynamique de la table ronde. Le chef de l’Etat aurait dû convoquer la rencontre et Il appartiendrait aux acteurs de mettre en place la commission qui dirigera la réunion et à celle-ci de choisir le Commissaire et son équipe. C’est seulement de cette manière que la confiance sera retrouvée, laquelle est nécessaire pour mener à bien les échanges.

En suivant attentivement la conférence de presse de la coordination du dialogue nationale inter comorien, les militants du parti Ulezi ont constaté avec amertume le cynisme politique démontré par le Coordonnateur, en osant dire que ceux qui composent sa structure sont de neutralité incontestable. Alors que plusieurs d’entre eux sont connus pour leur positionnement politique proche du président ou du parti CRC.

D’autre part, en voulant consulter les parties prenantes en privé, la coordination fausse complétement le déroulement du dialogue en le rendant soliloque. Le dialogue inter comorien pour la réconciliation nationale devient une mascarade politique dangereuse pour :

La cohésion sociale et stabilité politique,

L’unité nationale et

L’intégrité territoriale.

A ce jour, au vu du discours méprisant du Coordinateur et du déni de la réalité conflictuelle qui prévaut actuellement au pays, le parti Ulezi dénonce avec fermeté ces pratiques anti démocratiques et demande au chef de l’Etat de se ressaisir et d’arrêter dans les plus brefs délais cette imposture malheureuse et éhontée du dialogue inter comorien.

L’heure est à la réconciliation nationale, la fracture sociale et politique est béante. Le parti Ulezi en appelle à la responsabilité de chaque Comorien pour se retrouver autour d’une table en vue se parler et trouver ensemble les voies et moyens de sortir notre pays des crises multiformes qui le secouent.

Vive les Comores Unis et Solidaires.

Moroni le 14 décembre

Pour le Bureau Politique