Au cours des derniers mois, de nombreuses nominations ont été effectuées à des postes clés de l’administration comorienne, notamment dans la gendarmerie, direction générale de la sécurité civile et la Garde Côtes Comorienne. Bien que certains estiment que ces nominations résultent de dénis de fonction pour fautes commises, il semble que ces décisions soient davantage liées à la stratégie électorale du président Azali Assoumani.

Alors que les élections approchent, ces nominations semblent viser à renforcer l’influence du président dans certaines régions et villes, comme Moroni. En nommant des personnes issues de ces localités, le président espère bénéficier du soutien des électeurs de ces régions. Cette tactique vise à influencer les villages, les villes et les quartiers en faveur de la politique d’Azali, en mettant en avant la loyauté familiale et régionale.

Récemment, le Chef de Bataillon Abdourazakou Cheik Hafedh a été nommé Commandant de la Garde Côtes Comorienne en remplacement du Lieutenant-Colonel Moudjib-Rahamane Adaine. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la stratégie politique du président.

Il est essentiel que les Comoriens restent vigilants face à ces manoeuvres politiques et ne laissent pas leur loyauté familiale ou régionale compromettre leurs convictions. Les citoyens doivent défendre leurs intérêts et ne pas céder aux pressions de ces nominations stratégiques.

ANTUF Chaharane