Nice: un comorien de 19 ans est mort dans un accident lors d’un mariage

France. Un accident de la circulation a fait un mort ce samedi soir à Nice. Un jeun comorien de 19 ans originaire de la ville de Hahaya a perdu la vie dans un accident de la route lors d’un mariage. C’est aux alentours de 21h15 que l’accident a eu lieu.

A bord d’une voiture megane conduite par un jeune conducteur où se trouvaient cinq personnes, dont trois ont été blessées pendant l’accident. Parmi elles, le jeune homme de 19 ans a été éjecté du véhicule lors du choc. Malgré une tentative de réanimation, son décès a été déclaré par le médecin du Smur. Quant aux deux autres victimes, deux femmes d’une vingtaine d’années, elles ont été évacuées au Centre hospitalier Pasteur 2.

Le jeune conducteur qui circulait dans un sens unique a perdu le contrôle de la voiture et a fini la course dans un camion garé sur la route. Le jeune homme décédé n’avait pas la ceinture de sécurité. Selon nos informations, le jeune conducteur qui a eu récemment le permis conduisait une véhicule non assurée.