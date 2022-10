A Foumbouni, les déclarations du président Azali Assoumani devant une foule immense ont heurté. Des propos très et trop vulgaires. En faisant le parallèle des événements de Mbéni, le président Azali Assoumani a demandé aux parents de durcir l’éducation des enfants. Et de ne hésitez à les éloigner des maisons avec des insultes. Voici son discours nauséabond :

