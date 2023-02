Naufrages au large du Maroc I «Sept Comoriens» ont perdu la vie en une semaine

Sept Comoriens ont perdu la vie, il y a une semaine, dans la mer méditerranée en voulant se rendre en Europe. Après le drame qui a eu lieu en janvier sur cette même zone, ces derniers jours, les Comores viennent d’enregistrer trois drames en une semaine.Dans un entretien accordé aux journalistes de la chaîne de l’Association culturelle musulmane des Comores (Acmc) vendredi dernier, le Consul général de l’Union des Comores à Laâyoune, Dr Saïd Omar Saïd Hassane a tout d’abord adressé ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. «C’est un drame qui a frappé les Comores. En quatre ou cinq jours, des pneumatiques et des bateaux ont disparu», a-t-il regretté.

L’identification des corps

Joint au téléphone hier lundi, Dr Saïd Omar Saïd Hassane a fait un petit bilan de la tragédie et a déclaré que les responsables des embarcations de fortune et les familles des enfants qui sont aux Comores et en France refusent de livrer les noms et identités des regrettés et des rescapés.«Il y avait un bateau qui comptait 50 personnes, dont 7 Comoriens qui ont fait le départ à Tanran au Sahara marocain, dimanche 5 février dernier vers les îles Canaries dans lequel, deux Comoriens ont trouvé la mort. On a eu encore des informations du deuxième qui comptait 29 personnes dont 18 Comoriens. Ils ont quitté la région de Boujdour au Sahara Marocain le 6 février tôt dans la matinée.

Il a été retrouvé naufragé vers les îles Canaries samedi 11 février à 23 h. Nous comptons six décès dont quatre Comoriens, une fille et trois garçons. Et enfin, un troisième bateau a fait naufrage aux rivages de Boujdour, vendredi 10 février à 23 h. Il y a un Comorien de Nyumamilima ya Mbadjini décédé et le corps est actuellement à Laâyoune», a-t-il expliqué. Le consul général va entamer les procédures pour «l’identification des corps et les démarches de l’enterrement du seul corps retrouvé». Il est temps que les Comoriens en particulier et les africains en général réfléchissent sérieusement sur la question des migrations pour mettre fin à ces milliers de morts devenus quotidiens. Plus de précisions sur nos prochaines éditions.

Faissoil Fatihoudine