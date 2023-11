Nassur Oumouri, vice-président du fonds de développement des Comores

Nassur Oumouri a donné un interview réalisée par le site [Mont des Lettres](https://www.montdeslettres.fr) offrant un aperçu fascinant de la perspective de sur le développement des Comores.Cet entretien met en lumière la vision de Nassur Oumouri et sa compréhension du développement économique et social de l’archipel comorien.

Dans cet échange captivant, Nassur Oumouri partage sa réflexion sur les défis et les opportunités auxquels les Comores sont confrontées. Il aborde des sujets tels que l’entrepreneuriat, l’éducation, et la participation de la diaspora comorienne au développement du pays. De plus, il exprime sa vision d’une Comores prospère et unie, où chaque citoyen contribue à la croissance et à la prospérité nationales.

Cette interview est une source d’inspiration pour les Comoriens et les acteurs du développement. Nassur Oumouri incarne une nouvelle génération de leaders conscients des enjeux et déterminés à apporter des changements positifs dans leur pays.

Cette interview offre une perspective précieuse sur les aspirations et les efforts de ceux qui travaillent à la croissance et au développement de cette nation insulaire de l’océan Indien.

Pour lire l’entretien cliquez sur le lien suivant:https://www.montdeslettres.fr/article-nassur-oumouri-nouvelle-conscience-du-developpement-des-comores.html

Said Hassan Oumouri