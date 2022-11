Opinion: Maître Fahmi SAID IBRAHIM est l’un des meilleurs avocats au barreau de Moroni. Il refuse de se jeter dans le jeu pitoyable, mesquin, bref, de mauvais goût de Maitre Mzimba qui se trompe de dossier.

Ce dernier veut faire de l’affaire SAMBI une affaire personnel et tente de détourner l’opinion publique de cette mascarade de justice pour un sujet annexe: une haine qu’il a contre Maître Fahmi. Au lieu de rester sur l’objectif qui ne doit être autre que la défense de l’ex-Rais, Mzimba joue trop bas. Sous les micros du journaliste Oubeid, il s’attaque à un avocat qui est pour défendre le même client que lui. Un avocat sans nul doute qui maîtrise les procédures pénales plus que lui. Quelle gâchis ! Quelle bassesse! Mzimba joue dans le terrain du citoyen de la rue, il insulte et ment sur Fahmi qui reste plus haut et qui reste professionnel pour l’image du métier d’avocat. Le fils de SAÏD IBRAHIM a raison de dire que « tout est question d’éducation ». Mzimba doit se ressaisir pour garder le peu de crédit qui lui reste s’il en a eu déjà.

Djo Bacar