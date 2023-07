Mystérieuse mort d’un propriétaire d’hôtel français aux Comores.

Un événement tragique a secoué la communauté comorienne aujourd’hui. Selon le journaliste de FCBK FM, un citoyen français, marié à une Comorienne et propriétaire de l’hôtel Zara, a été retrouvé sans vie dans sa voiture. Le véhicule a été découvert dans un ravin près de la route menant à l’hôtel Golden Tulip, dans le village de Hatsambou, sur l’île de Grande Comore.

La gendarmerie est rapidement intervenue sur les lieux, confirmant le décès de l’individu et procédant à l’enlèvement du corps et du véhicule. Cependant, les circonstances entourant ce décès restent floues. Le journaliste Oubeidlah Mchamgama soulève la question cruciale : l’homme est-il décédé des suites de l’accident ou sa mort est-elle due à d’autres causes ? Pour l’instant, le mystère demeure, laissant place à de nombreuses spéculations.

Said Hassan Oumouri