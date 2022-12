La ville de Mutsamudu est envahie par les ordures. Des dépôts sauvages de déchets un peu partout dans la capitale de l’île d’Anjouan. Les habitants vivent avec les ordures dans les rues et des odeurs nauséabondes dans la capitale. Le maire de Mutsamudu est débordé par les événements et ne bénéficie d’aucune aide du gouvernement central.

