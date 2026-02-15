Municipales 2026 en France : la communauté comorienne de Dammarie-lès-Lys fait bloc derrière Vincent Benoist et Amelle Stein

France. À l’approche des élections municipales, la dynamique politique s’intensifie à Dammarie-lès-Lys dans la Seine et Marne. Dans les quartiers, au sein des associations et des familles, un mouvement se dessine clairement, la communauté comorienne affiche son soutien à la liste conduite par Vincent Benoist.
Installé dans la commune depuis 1984, cet informaticien de profession est élu municipal depuis 2008. Également secrétaire départemental du Parti communiste français, il mène une liste d’union de la gauche rassemblant le PCF, La France insoumise, les Écologistes et le Parti socialiste. Il présente une équipe qu’il décrit comme un collectif engagé dans la vie locale, associative et solidaire.
À ses côtés, Amelle Stein, native de la ville, a su fédérer largement, bien au-delà de son mouvement. Conseillère prud’homale au Conseil de prud’hommes, représentante des familles au Centre Communal d’Action Sociale de Dammarie-lès-Lys, engagée au sein de l’Assurance maladie et syndicaliste à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, elle incarne un engagement social concret au service des habitants. Elle a notamment su rassembler une communauté comorienne très bien intégrée et fortement mobilisée. Réunie autour de l’association ÉTOILES DE LYS, cette communauté représente aujourd’hui plus de 200 personnes engagées derrière cette liste.
On retrouve également sur la liste Ali Kameche, actuel adjoint au maire, figure connue de la vie municipale.
Et c’est également une liste soutenue par le député de la 1 ère circonscription de La Seine et Marne, Arnaud Saint-Martin du groupe La France insoumise.
Le programme met l’accent sur la proximité avec la création de comités de quartier, un temps de parole pour les habitants en fin de conseil municipal, un grand plan jeunesse, l’augmentation du budget du CCAS, un guichet unique pour une mairie plus accessible et des cantines bio à tarifs adaptés.
Pour la diaspora comorienne de Dammarie-lès-Lys, l’enjeu est clair, participer activement à l’avenir de la ville.
