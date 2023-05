Msomo na Hazi : 4, 5 milliard FC pour la Formation et l’Insertion Professionnelle.

Le programme Msomo na Hazi, financé par l’Union Européenne, vise à promouvoir le marché du travail aux Comores d’ici 2026. Les responsables du programme voient dans la deuxième édition du salon des entreprises, qui se tiendra du 6 au 8 juin, une opportunité de sensibiliser davantage sur les principes de l’insertion et la formation professionnelle.

Ce salon est une occasion pour les jeunes porteurs de projets et les acteurs du secteur privé de se rencontrer, d’échanger des idées sur les tendances du marché, les innovations et les opportunités d’investissement. Moufidat Djamalil’ayli, directrice adjointe du programme Msomo na Hazi, souligne que le programme, axé sur l’insertion et la formation professionnelle des jeunes âgés de 15 à 35 ans, comprendra une participation active à ce salon.

Le programme prévoit d’investir 4,5 milliards de francs comoriens dans l’emploi et la formation d’ici 2026. Le salon des entreprises, qui se tiendra au Palais du peuple, vise à promouvoir les jeunes entrepreneurs, les PME, les TPE, les grandes entreprises, ainsi que les investisseurs étrangers et les structures d’appui à l’écosystème business.

ANTUF Chaharane