Msahazi : RDJB nous sort un album qui révolutionne le rap avec son authenticité.

Le rappeur RDJB, figure emblématique du « Msafarini Music » – le rap des oubliés, des campagnes et des villages – vient de sortir son nouvel album, « Msahazi », qui signifie « celui qui travaille sans se lasser ». Ce nouvel opus, disponible depuis le 21 octobre 2023 sur Audiomack, promet d’être une pièce maîtresse dans l’évolution du rap comorien.

Le rap aux Comores a initialement pris racine dans les centres urbains, porté par une élite urbaine à jour sur les tendances mondiales et chantant majoritairement en français. Avec le temps, les rappeurs ont intégré la langue comorienne, mais le flow et le style restaient fortement influencés par le rap français. RDJB change la donne. Né aux Comores mais ayant grandi en France, il réussit à fusionner l’influence culturelle française avec une essence purement comorienne.

Ce qui distingue RDJB, c’est son vocabulaire riche et profondément enraciné dans la culture comorienne. Son accent, son flow, et son style sont indubitablement comoriens. Lorsque vous écoutez RDJB, vous sentez la force du paysan comorien, l’authenticité de la langue, le tout combiné à des rythmes trap modernes. Il a su allier modernité et ancrage culturel d’une manière que peu ont réussi à faire avant lui.

L’album « Msahazi » renforce cette authenticité en invitant d’autres rappeurs du même calibre, tels que Titi Le Fourbe et Bilwiz, apportant une diversité qui enrichit encore plus l’œuvre. L’album est plus qu’une collection de titres ; c’est une affirmation puissante de l’identité comorienne dans le rap, une genre souvent submergé par des influences étrangères.

RDJB n’est pas seulement un rappeur ; il est un pionnier qui redéfinit le paysage du rap aux Comores. « Msahazi » est l’album qui pourrait bien être le catalyseur du changement dont le rap comorien a besoin pour trouver sa propre voix, authentique et inébranlable.

ANTUF Chaharane