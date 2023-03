Mort tragique d’Ayman: les habitants de Vouvouni exigent justice et transparence!

La ville de Vouvouni est en ébullition depuis la mort tragique d’Ayman, un jeune père de famille âgé de seulement 24 ans. Les habitants de tous âges et de toutes générations ont manifesté leur colère aujourd’hui, après que la mère d’Ayman est venue des milliers de kilomètres pour réclamer justice pour son fils.

La manifestation qui a suivi la prière du vendredi a rassemblé une foule en colère, exigeant la justice et la transparence pour le cas d’Ayman. Le jeune homme a été arrêté par la gendarmerie, puis transporté à l’hôpital militaire où il est décédé quelques heures plus tard. Les blessures qui couvraient son corps laissent penser qu’il a été battu et torturé à mort par les gendarmes.

La ville de Vouvouni est sous le choc et les habitants ne laisseront pas ce crime impuni. Ils ont uni leurs voix pour réclamer la vérité et la justice pour Ayman, qui laisse derrière lui une femme et deux jeunes enfants . La mère d’Ayman a lancé un appel poignant au gouvernement d’Azali pour que justice soit rendue pour son fils et que les responsables de ce crime soient punis.