Mort suspecte d’Aymane Nourdine : ouverture d’une enquête judiciaire

Le décès d’Aymane Nourdine dans des conditions troubles a suscité l’émoi dans sa ville natale de Vouvouni Bambao et auprès de sa famille. Le jeune homme de 24 ans, père de deux enfants, a été transporté aux services de santé militaire sous couvert d’un drap et de sacs poubelles. Son corps présentait des traces de tortures et de sang sortait de sa bouche et de ses oreilles. Des témoignages recueillis sur place laissent penser que des coups lui ont été portés.

Le procureur de la République, Mohamed Djounaid, a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les circonstances du décès d’Aymane. Il a déclaré que si l’enquête concluait que le jeune homme avait été victime de coups, les responsables seraient traduits en justice. L’enquête sur le vol avec effraction dans une maison d’habitation de Sahani Mdé et sur l’incendie de la brigade de Vouvouni est également en cours.

Selon le procureur, cinq jeunes ont été interpellés dans le cadre de l’enquête sur le vol. Certains étaient en état d’ébriété lors de leur arrestation. Aymane Nourdine aurait fait un malaise dans la nuit et aurait été transporté aux services de santé militaire, où il est décédé quelques heures plus tard.

Les habitants de Vouvouni Bambao appellent à la manifestation de la vérité sur la mort d’Aymane Nourdine. Les éléments troublants et les témoignages recueillis sur place suscitent des interrogations et la colère des jeunes de la ville. L’incendie de la brigade de Vouvouni ajoute encore plus de tension à la situation.

Il est important que la lumière soit faite sur les circonstances de la mort d’Aymane Nourdine et que les responsables soient traduits en justice si des coups lui ont été portés. Les habitants de Vouvouni Bambao ont le droit de connaître la vérité sur ce qui s’est passé et de demander que justice soit rendue. Espérons que l’enquête permettra de faire toute la lumière sur cette affaire et de répondre aux interrogations de la famille et des habitants de Vouvouni Bambao.