Mort d’Aymane : Des manifestants dénoncent le traitement indigne de son corps par les gendarmes

Une manifestation pacifique a eu lieu à Vouvouni ce jeudi pour dénoncer la façon dont le corps de Aymane a été traité comme un déchet par les gendarmes. Les manifestants, principalement des jeunes, ont porté des sacs poubelles pour dénoncer l’attitude des gendarmes et des autorités locales qui ont livré le corps d’Aymane, âgé de 24 ans, dans un sac poubelle.

Les manifestants demandent que la lumière soit faite sur la mort d’Aymane et que justice soit rendue. Aymane aurait été torturé et battu à mort par les gendarmes selon les blessures présentes sur son corps.

Cette manifestation montre à quel point les citoyens sont conscients de l’importance de traiter le corps humain avec respect et dignité, même après la mort.