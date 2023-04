Moroni : La mairie plus préoccupée par les taxes que la collecte des ordures

La mairie de Moroni fait la une des réseaux sociaux après qu’un post ait dénoncé le fait que les ordures ne sont plus ramassées. La réponse de la mairie a été rapide et ils ont immédiatement commencé à ramasser les ordures. Cependant, les habitants se demandent pourquoi la mairie n’a pas pris cette initiative plus tôt. Certains sont même allés jusqu’à réclamer un remboursement de leur ticket mensuel, accusant la mairie d’être plus préoccupée par le prélèvement des taxes que par la collecte des ordures.

Un habitant a témoigné que dans le quartier de Cambodge à Moroni, les agents de la mairie n’ont pas collecté les ordures depuis le 22 mars. Cette situation laisse à désirer et les habitants ont raison de se plaindre. Au lieu de se concentrer sur la collecte des taxes, la mairie devrait plutôt respecter son devoir de collecte des ordures . La mairie doit mettre en place des politiques efficaces pour garantir que les ordures sont collectées régulièrement et que les habitants ne sont pas laissés dans une situation insalubre. Il est temps que la mairie prenne ses responsabilités au sérieux et qu’elle s’assure que les habitants de Moroni vivent dans un environnement propre et sain.

Antuf chaharane