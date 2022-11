«Mon père a couché avec moi pendant des années, nous avons un enfant ensemble»

Kenya.Une femme kenyane identifiée comme Joyce Ngugi a partagé une histoire choquante sur la façon dont elle a donné naissance à un enfant qui appartient à son père.

Elle a révélé que son père avait abusé d’elle s3xuellement depuis son plus jeune âge jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte. Elle a refusé d’en parler à sa mère parce que son père a menacé de la tu.er. Sa mère ayant appris la nouvelle a décidé de ne plus lui parler, ce qui la rend malheureuse mais elle espère que tout se règlera et qu’elle pourra un jour renouer avec sa mère.

Racontant sa triste histoire, elle a déclaré : «Mon père a couché avec moi pendant des années et nous avons un enfant ensemble. Notre enfant a actuellement 8 ans. Il n’y a rien qu’on me dise qui me convaincra d’aimer mon père parce qu’il a abusé de moi depuis mon petit stade de fille et j’avais peur de parler. Actuellement , ma mère ne me parle pas; elle a même bloqué mon numéro et je ne vis plus à la maison. J’aime toujours ma mère mais je prie juste pour que Dieu touche son cœur afin qu’elle puisse me pardonner parce que je n’étais qu’une enfant quand tout cela a commencé. Je ne laisserai jamais ma fille vivre ça dans la vie. Même si mon éducation a été en zigzag, je rendrai ma mère fière. Peut-être qu’elle pourrait me pardonner ».

AM