Mohéli l’île spéciale , l’île ou l’administration locale manque des moyens de déplacement alors que les administrateurs et les amis du régimes roulent sur des 4×4 toutes neuves des voitures des projets transférées ou non .



A l’heure où cette plume écrit le gouvernorat de l’île a nommé un chasseur- vendeur des véhicules des projets comme autant du gouvernement du feu le président Djohar où une équipe des ministres avait tout vendu même avion, à Mohéli on s’interroge que peut être c’est la fin du régime et on s’inquiète de la mauvaise éducation “qui vivra verra “