Mme Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et australe se rendra a Moroni ce mardi 

Nommée vice-présidente de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Est et Australe le 1er juillet 2022, Victoria Kwakwa a une mission cruciale lors de sa première visite à Moroni, prévue ce mardi 5 mars.

En effet, cette visite s’inscrit dans une démarche d’appui et de réaffirmation du soutien de la Banque mondiale aux initiatives du gouvernement comorien, particulièrement à un moment où le pays s’engage dans d’importantes réformes structurelles et économiques visant à stimuler sa croissance

Au cours de cette visite de quatre jours, l’agenda de Mme Kwakwa est chargé et significatif. Elle prévoit de mener des discussions de haut niveau avec diverses personnalités influentes du pays, dont le chef de l’État Azali Assoumani et le ministre des Finances, Mze Abdou Mohamed Chanfiou, ainsi qu’avec d’autres membres éminents du gouvernement. Cela souligne l’importance que la Banque mondiale accorde à l’Union des Comores dans ses efforts pour booster l’économie nationale .

Par ailleurs, la visite sera également l’occasion pour la vice-présidente de rencontrer des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé, ainsi que des femmes et des jeunes. Ces échanges porteront sur les défis et les opportunités relatifs au développement économique des Comores et à l’autonomisation des femmes, un sujet crucial pour le développement durable .

Un aspect notable de la visite de Mme Kwakwa comprend l’inspection des projets gouvernementaux financés par la Banque mondiale, notamment l’hôpital El Maarouf et le port de Boingoma. Ces visites ont pour but de mesurer l’impact réel de ces projets sur la population locale et d’échanger avec les bénéficiaires ainsi que les partenaires techniques et financiers de l’Union des Comores. Ces interactions sont essentielles pour évaluer l’efficacité des investissements et pour ajuster les stratégies de développement futur si nécessaire.

Il est important de rappeler que le portefeuille actif de la Banque mondiale en faveur de l’Union des Comores représente un engagement substantiel s’élevant actuellement à un montant plus de 385 millions de dollars. Il couvre une diversité de domaines d’intervention et englobe une dizaine de projets visant à améliorer les conditions de vie des Comoriens et à promouvoir un développement durable et inclusif.

