Miss Arabie Saoudite, une beauté du royaume à la conquête de la…

Pour la première fois dans l’histoire du concours Miss Univers, une candidate portant les couleurs de l’Arabie saoudite éblouira la scène mondiale de la beauté. Rumy Alqahtani, mannequin saoudienne renommée, a choisi son compte Instagram pour partager cette nouvelle historique. Le 28 septembre 2024, elle arborera fièrement les symboles de son royaume lors de l’événement tant attendu.

Cette annonce a rapidement captivé l’attention du monde entier, marquant un tournant significatif dans l’histoire du concours de beauté le plus prestigieux au monde. Pour la première fois, une représentante saoudienne émergera sur la scène de Miss Univers, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de diversité et d’inclusion dans ce domaine.

Rumy Alqahtani, originaire de la capitale saoudienne Riyad, n’est pas une novice dans le monde des concours de beauté. Avec un palmarès impressionnant de victoires à son actif, elle se profile comme une candidate redoutable. Miss Arabie Saoudite, Miss Arab Peace, Miss Moyen-Orient – autant de titres qui témoignent de son charisme et de sa grâce indéniables.

La question qui brûle les lèvres de tous les fans du concours est la suivante : Rumy Alqahtani pourrait-elle décrocher la couronne tant convoitée et ramener le titre de Miss Univers dans son royaume bien-aimé? Avec son talent, sa détermination et son charme, elle a déjà prouvé sa capacité à briller sur les podiums du monde entier.

L’arrivée de l’Arabie saoudite dans le prestigieux concours Miss Univers est bien plus qu’un simple événement médiatique. C’est un symbole de progrès et de changement, reflétant une ouverture d’esprit croissante au sein de la société saoudienne. En franchissant cette étape historique, Rumy Alqahtani écrit une nouvelle page dans l’histoire de la beauté, inspirant des générations de jeunes femmes à suivre leurs rêves et à repousser les limites de ce qui est possible.

