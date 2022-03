Mise en place de la coordination du parti ORANGE dans le Bambao ya Mboini.

Le parti ORANGE est en marche et affirme son encrage dans le bambao. Ce lundi 14 mars 2022, a eu lieu à Iconi, la cérémonie de mise en place de la coordination du parti Orange de la commune de bambao ya Mboini. Pour Monsieur MONGOZI, un des grands notables de la ville, le parti orange est un des partis bien encré dans la commune par ses élus locaux et par ses actions multiforme pour l’accompagnement des jeunes.

Quant au coordinateur nouvellement désigné Monsieur Fessoil BACAR Alias MALAOUPE a remercié les responsables du bureau politique présents à la cérémonie en leur rassurant que cette cérémonie était l’occasion de leur “insuffler, encore plus, l’énergie, et de force nécessaires pour transformer les voeux du parti en action”. Pour Monsieur ISMAEL ABDOU le secrétaire général adjoint de la coordination, il a exposé la place de la jeunesse dans le parti et l’objectif de la mise en place de la coordination qui entre dans le cadre d’un programme globale de réorganisation et de restructuration du parti ORANGE et le renouvellement des responsables des structures locales du parti dans la région de bambao ya mboini et d’appeler les jeunes à rejoindre le parti de la jeunesse et de l’espoir.

Pour sa part, Mohamed Toiaam le porte-parole du parti, a appelé les nouveaux responsables de la coordination à travailler pour le recrutement des nouveaux adhérents et à la mobilisation des militants pour œuvrer à la prévention et la sensibilisation pour la paix, la stabilité et l’unité dans la région et dans le pays.

Il a ensuite fait le point sur la participation du parti au dialogue et à l’issu de quatre jours de travaux en commission et la première journée des séances plénières. Mais avant cela, Mohamed TOIAM a rappelé que la participation du parti ORANGE à ce dialogue était de réaffirmer l’engagement du parti en faveur de la paix, de la cohésion nationale, de la stabilité et de soumettre les propositions du parti par rapport au thème retenu en particulier le thème portant sur la vie chère et la participation de la diaspora.

Pour Toiam le parti orange a noté les efforts qui sont déployés par la coordination de manière à susciter l’adhésion de tous, pour que l’organisation de ce dialogue soit une réussite et dans le but de parvenir à des résultats constructifs et consensuels.

ORANGE a constaté que des organisations telles que la société civile, des personnalités, des partis, des mouvements et des groupements politiques été mobilisés pour prendre part aux travaux. Le parti ORANGE salue le fait que les travaux en commission thématique se sont déroulés dans un climat apaisé et que les échanges étaient d’une manière responsable et fructueuse, chaque participant pouvait s’exprimer librement. Des propositions pertinentes de nature à améliorer la gouvernance électorale lors des prochaines échéances et à apaiser la situation politique qui est en effervescence ont été formulés.

En dépit des satisfactions enregistrées au terme des quatre jours des travaux, et de la première journée des séances plénières ORANGE a noté l’absence de certains grands partis politique et des personnalités.

Mais également la présence des associations et des mouvements politique nouvellement constitué à la veille du dialogue et qui avaient des représentants dans tous les commissions thématique au détriment des partis politiques légalement reconnus et des organisations de la société civil impliqués dans la vie politique du pays depuis des années qui n’ont reçu qu’un nombre limité d’invitations pour leurs participants.

Mohamed TOIAM a regreté que son parti fait partie de ces formations politique dont leurs représentants n’ont pas pu participer dans les travaux des sept commissions thématiques. Car le parti ORANGE n’a reçu que quatre invitations pour participer à ce dialogue. Le parti ORANGE a également déploré la manière dont la première journée des séances a été organisée et l’attitude du présidium de la séance qui a verrouillé le débat en limitant à cinq personnes pour les interventions pour chaque thème. Toutefois globalement les travaux se sont bien déroulés. Les rapports présentés dans la première journée des séances plénières étaient fidèles aux propositions qui ont été formulé.

Pour conclure, le porte parole d’ORANGE a émis le souhait de la prise en compte des propositions et des recommandations faites ainsi que leurs mise en œuvre et le suivi. Il a ensuite appelé à l’apaisement et au rassemblement des enfants du pays afin que tous les acteurs pussent participer à la construction de notre Nation.