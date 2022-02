Medias-Ortc : Trente agents «licenciés» pour motif économique

Une source proche du dossier au sein de l’Ortc nous a confirmé le licenciement de trente agents compte tenu des difficultés financières de la société. La direction générale et le département financier souhaitent régler, dans les meilleurs délais, les sept mois d’arriérés de salaires que réclament ces agents. “Lorsque la société est confrontée à une telle situation, des mesures de restructuration sont ordonnées et parmi elles, des mesures de licenciement économique et c’est ce qui a été engagé actuellement”, a-t-on justifié.

L’Office de radio et télévision des Comores (Ortc) fait face à des difficultés financières. A cause d’un déséquilibre budgétaire, l’Ortc n’arrive plus à assurer les charges salariales.Conséquences : une trentaine d’agents ont été notifiés de leur licenciement. Al-watwan n’a pas pu obtenir la note, signée le 15 février, mais a confirmé l’information auprès d’une source bien placée qui a donné les motivations de ces licenciements économiques.

Au sein de la société, il existe deux catégories de salariés à savoir ceux rémunérés à partir du budget de l’Etat et ceux rémunérés à partir des recettes et des fonds propres de la société. Ces derniers sont la plupart d’entre eux ce qu’on appelle des prestataires.

Selon une source fiable et proche du dossier, “les fonds propres de la société couvrent et supportent à la fois les salaires et en même temps les charges fonctionnelles de la société. Actuellement les recettes internes ne parviennent pas à assurer les deux parce que la masse salariale a atteint la somme de huit millions et la société s’est retrouvée dans une situation de cessation de paiement”.

Notre interlocuteur explique que “lorsque la société est confrontée à une telle situation, des mesures de restructuration sont ordonnées et parmi elles, des mesures de licenciement économique et c’est ce qui a été engagé actuellement”.

110 agents

Une information corroborée par le conseiller juridique de l’Ortc, Maître Moindjie Hamadi. “Il y avait en tout cent dix agents qui étaient rémunérés grâce aux fonds propres de l’Ortc. La direction générale, les chefs personnels ainsi que le directeur des affaires financières (Daf) ont dû se concerter et il n’y avait aucune issue possible à part remercier certains agents.

Il a été convenu qu’une trentaine d’entre eux doivent quitter et faire en sorte que ceux qui restent en place soient rémunérés convenablement chaque fin du mois”, a-t-il expliqué en insistant sur le fait que les agents ont été avertis et informés au préalable.

Les agents licenciés réclament sept mois d’arriérés et, à ce sujet, “la direction générale s’engage à régler la totalité de ces salaires aux agents concernés. Le comptable et le Daf sont en train de voir avec les moyens qu’ils disposent en ce moment pour régler cette situation afin que ces agents ne se soient pas lésés”, a confirmé l’avocat.

Mhoudini Yahaya/ Alwatwan