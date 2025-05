Me Djamal El-dine Bacar prend la défense de Bachar et conteste les accusations d’escroquerie

Accusé d’escroquerie, Abdou Salim, plus connu sous le surnom de Bachar, se retrouve au centre d’une affaire judiciaire très suivie aux Comores. Pour la première fois depuis le début de cette procédure, son avocat, Me Djamal El-dine Bacar, a pris la parole publiquement lors d’une interview accordée à nos confrères de FCBK FM.

« Mon client, M. Abdou Salam, plus connu sous le nom de Bachar, conteste avec la plus grande fermeté les accusations d’escroquerie portées contre lui, » a déclaré l’avocat. Il poursuit : « Il réfute catégoriquement toute implication dans les faits allégués et tient à rappeler qu’il a toujours agi dans le respect des lois et des principes républicains. »

Me Bacar fustige une procédure qu’il juge précipitée, mettant en cause le respect du droit fondamental à un procès équitable. « Nous appelons à un traitement rigoureux, impartial et respectueux des droits de la défense, afin que la vérité soit pleinement établie, » insiste-t-il.

Alors que cette affaire judiciaire mobilise l’attention médiatique et politique, des voix s’élèvent pour réclamer justice, tandis que d’autres appellent à la prudence face aux accusations publiques.

À noter que plusieurs vidéos circulent en ligne, dans lesquelles on entend des propos injurieux visant diverses personnalités politiques. Les termes utilisés, d’une extrême violence, ne peuvent être reproduits ici tant ils enfreignent les règles élémentaires du respect et de la décence. Ces vidéos contribuent à alimenter un climat de tension autour de l’affaire.



IBM