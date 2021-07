Mchangama a fait son testament

HaYba WEEKEND

A Ma Mort

Vous voudrez bien Chers Enfants, Chers Amis, ce jour là,

Juste publier ça, (dans l’ordre) avec la photo :

Woyi Hafu

Han er død

Amekufa

Il est mort

He’s dead

Les amis et connaissances me reconnaitront.

La rituelle super grande liste de parents et amis a déjà été publiée lors de mon mariage. Pas besoin d’une deuxième édition. Je vous assure que je ne serai pas candidat-décédé, aux prochaines élections.

Ceux qui m’aiment bien murmureront cette prière : “mgu nahurehemu, rihuesa mgu amana bo Mchangama”. Allah fera le reste.

Et que personne ne prenne prétexte de ma mort pour fuir le boulot. La prière peut être dite et faite au travail. Allah agrééra.

Un vœu, si on m’enterre aux Comores (qu’on m’enterre où je mourrais): 20 -30 personnes maximum pour éviter aux amis les péchés de calomnie du défunt, pendant qu’on attend la préparation de la fosse : ” il avait 3 maitresses près de la boulangerie du quartier d’en bas ; il n’a pas payé la douane pour sa 4L en 1987 ; il n’a pas remboursé à Soilihi l’emprunt de son pèlerinage de 1998, chaque fois qu’il disait partir en France, il se rendait à Madagascar où il avait 2 enfants illégitimes etc….”.

Réservez vos beaux boubous pour les personnalités politiques, les stars et les influenceurs.

Espérons que d’ici là, les Comoriens seront de meilleurs musulmans, même s’ils le sont plus que les Saoudiens (par exemple) et ne feront plus de la mort un énième épisode du Grand mariage et de célébration de notre islam-spectacle, dans un pays où, il est vrai, les spectacles, et les divertissements manquent cruellement.

