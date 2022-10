Mbéni : Une Douzaine d’Inculpés Livrés Aux Maladies Et à l’Infamie de la Prison de Moroni

Hier soir le juge Hassani Assoumani, un magistrat plutôt respecté, a entendu et placé en détention provisoire 12 personnes inculpées dans le cadre des violences de Mbeni. 3 sont sous contrôle judiciaire.

Les 12 en détention provisoire sont Messieurs :



Ahmed Ali Mbae,

Moussa Ibrahim,

Ali Mchinda,

Ahamada Abderemane,

Said ALLAOUI Ahamada,

Abdillah Ali Mbae,

Abdillah Said Abdou,

Ali Mohamed Hassane,

MMADINA YOUSSOUF SOILIHI,

Moindze Mdoihoma,

Rachadi Abdouchacour

Mohamed MRAZI ABDOU.

Les 3 placés sous contrôle judiciaire sont :

Madjlisse Mfaoume,

Fouad Mbae Abdou et

Dr Hassane Mohamed

Ils sont tous poursuivis sous 5 chefs d’inculpation :

– Incendie volontaire de maisons d’habitation et d’autres édifices

– Destruction volontaire de biens

– Association de malfaiteurs

– Opposition à l’autorité du régime

– Rébellion

Djallah Djalalu !

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde

Please follow and like us: