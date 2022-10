Quelques habitants de Mbeni parmi les otages et boucliers humains de l’armée qui étaient au camp de Mdé ont été libérés hier soir.

Beaucoup d’autres, notamment des personnes âgées, croupissent sur sur ce camp depuis 2 jours et d’autres recherchés par l’armée dans les coins entourant la ville.

Grtv

Please follow and like us: