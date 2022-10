Plusieurs femmes de Mbéni ont été arrêtées ce vendredi 14 octobre à Mbéni. La crainte de viols ou violences sexuelles fait peur aux familles. L’armée comorienne a commis plusieurs dégâts à Mbéni, des tirs à balles réelles, des notables arrêtés, un commissaire de police de Mbéni tabassé, toute cette violence fait peur. L’armée va t-elle exercer de la violence aux femmes arrêtées aujourd’hui ?

