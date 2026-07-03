Affaire du viol collectif : Cinq suspects identifiés après le calvaire d’une lycéenne de 15 ans

L’émotion et l’indignation secouent la localité de Mohoro. Lundi dernier, aux alentours de 17 heures, une adolescente de 15 ans a été la cible d’une agression sexuelle collective alors qu’elle rentrait tranquillement des cours. L’affaire, qui met en cause cinq hommes tous originaires de la commune, suscite une vive inquiétude au sein de la population.
Selon les premiers éléments de l’enquête, la jeune fille aurait été abordée par un premier individu qui l’a convaincue de le suivre dans une cabane, où l’attendait un complice. Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir abusé d’elle avant de faire venir successivement deux autres individus. Un cinquième homme a ensuite été appelé sur les lieux. Si ce dernier n’a pas participé aux violences sexuelles il a d’ailleurs prodigué les premiers secours à la victime après qu’elle a perdu connaissance , la justice estime que son intention initiale de participer aux faits justifie des poursuites.
La réponse judiciaire ne s’est pas fait attendre. À ce stade, trois des suspects ont été placés en détention provisoire à la maison d’arrêt de Moroni. Le cinquième homme a, quant à lui, été assigné sous contrôle judiciaire. Le quatrième suspect est activement recherché par les forces de l’ordre ; des informations non confirmées le situeraient actuellement sur l’île voisine d’Anjouan, ce qui relance le débat sur l’efficacité de la coopération inter-îles en matière de recherche criminelle.
Prise en charge sur les plans médical et psychologique, la jeune victime tente désormais de se reconstruire. Ce drame intervient dans un contexte national lourd, où les associations de protection des femmes et des enfants ne cessent de réclamer un durcissement des sanctions et un renforcement crucial des actions de prévention contre les violences sexuelles aux Comores. L’enquête, menée sous l’autorité du parquet, se poursuit afin de déterminer les responsabilités exactes de chacun.
IBM
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