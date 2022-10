Mbéni : « mon père âgé de 73 ans est libéré avec des séquelles… »

Temoignage: Mon père est libéré aujourd’hui Alhamdulillah mais avec des séquelles.

Je tiens à rappeler à certaines personnes que Mr Hassani Assoumani a 73 ans. Les militaires l’ont tellement maltraité et l’ont frappé avec des fers 6.

Les milices s’intègrent chez moi alors que mon père est au lit à 6h du matin après avoir fait sa prière. En shirt de pyjama et un t-shirt sans manche, on ne lui donne pas le droit de porter son Nkandou. À la terrasse, mon père rappelle aux milices son âge, résultat il reçoit un coup à la nuque, puis un coup de pied. Il tombe sur les escaliers (7 marches). C’est pas fini, pied nu en shirt et t-shirt sans manche, on lui demande de se mettre à genou sur le goudron puis de se mettre à plat ventre. C’est là qu’un des milice lui donne un coup de ranger au niveau de l’œil et enfoncé sa tête au goudron. Ensanglanté, mon père et ramené au terrain de Mbéni avec la même tenue et le sang qui coule sur son front. C’est dans cet état même qu’il sera embarqué à Mdé dans un camion avec d’autres pères et frères de Mbeni.

Ils ont saccagés notre maison, volés un nouveau téléphone, et son portefeuille.

« Ze mali na zende no rivuke »

Je ne sais pas qui donne les consignes à ces militaires mais un jour ou l’autre le peuple dira son mot.

Je ne fais pas ce poste pour me plaindre mais plutôt pour faire prendre conscience qu’aujourd’hui c’est mon père, et demain ça peut être le père d’autrui !

Mbéni ne respectera jamais un gouvernement qui impose la dictature et le non respect des valeurs humaines.

Qu’Allah nous préserve de ces personnes qui ne veulent que s’enrichir et oublient le bien être et l’avenir du peuple !

Force et courage aux otages de Mbéni.

Mbéni we love you ❤️

Proud to be Mbenian 💯

Merci à nos docteurs ❤️

Luqman