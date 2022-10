Mbéni est coupée du reste de Ngazidja par l’armée, personne ne rentre dans la ville

Mbeni s’est réveillée, dans l’espoir de revoir leurs enfant blessés, sortir de l’hôpital, sains et sauf. Les sorties vers l’extérieur, ont été bloquées. Les écoles sont fermées par précaution.

Les pêcheurs de la région ont été interdits, de ramener du poisson dans le marché de Mbeni par l’armée, mobilisée sur les frontières. Tout serait préparé pour affaiblir et affamer toute une ville. Mais à quand durera l’embargo? Wait and see. Qu’Allah protège la ville de Mbeni.

Acmc

Please follow and like us: