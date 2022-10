Mbeni: Des blessés et d’importants dégâts matériels enregistrés

La ville de Mbeni a connu une fin d’après-midi mouvementée après la dispersion des participants à une cérémonie de Maulid interdit dans la journée. Le ministère de la Justice et des Affaires islamiques avait communiqué le 30 septembre une note portant restriction des festivités marquant la naissance du Prophète, indiquant que toutes les cérémonies doivent se tenir à partir de 19h sur l’étendue du territoire national à l’exception des samedis et dimanches. La ville de Mbeni avait programmé la sienne hier après-midi en plein jour.

