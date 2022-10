C’est un désastre. Selon les médias de Mbéni, Acmc, Mbéni news,.. plusieurs femmes ont été agressées sexuellement par des militaires. Toujours selon ces médias, il y’aurait 11 femmes qui ont subi des attouchements sexuels et autres…

Ces médias parlent de plusieurs tentatives de viol sur ces 11 femmes et il s’agirait d’un bilan provisoire. À l’heure actuelle aucune plainte n’a été déposée…

