Mayotte : Un nouveau préfet pour apaiser les tensions sociales.

Mayotte, 27 février 2024 – Le nouveau préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, a pris ses fonctions ce lundi 26 février, dans un contexte social tendu. Son arrivée intervient après l’évacuation vers la métropole des 300 réfugiés africains qui occupaient le stade de Cavani, point d’orgue du mouvement social du collectif des citoyens de Mayotte.

Un contexte social explosif

Depuis plusieurs mois, Mayotte est secouée par un mouvement social inédit, né de l’exaspération face à l’insécurité grandissante et l’immigration clandestine en provenance des Comores. Le collectif des citoyens de Mayotte, à l’origine de la mobilisation, réclame des mesures concrètes pour endiguer ces deux fléaux.

L’occupation du stade de Cavani par des réfugiés africains avait cristallisé les tensions. Le gouvernement a finalement décidé d’évacuer les occupants vers la métropole, où ils sont désormais logés dans un centre d’accueil des Yvelines.

Un nouveau préfet pour apaiser les tensions

François-Xavier Bieuville, ancien sous-préfet de Dunkerque, aura la lourde tâche de ramener le calme à Mayotte. Sa nomination est perçue comme un signe de l’attention que le gouvernement porte à la situation dans l’île.

L’homme providentiel ?

Le nouveau préfet aura-t-il les épaules assez larges pour répondre aux attentes des Mahorais ? C’est la question que tout le monde se pose.

L’insécurité et l’immigration clandestine sont des problèmes complexes qui ne trouveront pas de solutions miracles. François-Xavier Bieuville devra faire preuve de pragmatisme et de fermeté pour apaiser les tensions et restaurer la confiance entre les différentes communautés de l’île.

Affaire à suivre…

La prise de fonction de François-Xavier Bieuville marque un nouveau tournant dans la crise sociale qui secoue Mayotte. Les prochaines semaines seront cruciales pour évaluer sa capacité à ramener le calme et à apaiser les tensions.

Saïd Hassan Oumouri.