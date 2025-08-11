Mayotte : un incendie ravage un garage à M’tsapéré, 200 véhicules partis en fumée

Mayotte continue de faire face à une inquiétante spirale de violences et d’actes destructeurs. Ce samedi soir, vers 23h, un garage situé dans le quartier de M’tsapéré Mro Wa Handra a été la cible d’un violent incendie.
À l’arrivée des pompiers, les flammes avaient déjà englouti une grande partie du site. Selon les secours, environ 200 voitures ont été réduites en cendres. Heureusement, l’incendie n’a pas gagné les habitations ou commerces voisins, évitant ainsi un drame encore plus lourd.
Pour l’heure, aucune information ne permet de déterminer avec certitude l’origine du sinistre. Toutefois, dans un contexte où Mayotte est régulièrement secouée par des actes de vandalisme, d’agressions et de destructions volontaires, la piste criminelle ne peut être écartée.
Les habitants, déjà éprouvés par une insécurité quotidienne, dénoncent l’escalade d’actes violents qui déstabilisent le tissu social et économique de l’île. « C’est encore un coup dur pour M’tsapéré. Chaque fois qu’on pense que ça va se calmer, un nouvel incident nous rappelle que la violence est toujours là », confie un riverain, visiblement choqué.
