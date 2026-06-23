Azali Assoumani à la fête nationale malgache : un signal fort pour le rapprochement entre Moroni et Antananarivo

La participation du président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, aux célébrations de la fête nationale de Madagascar revêt une portée particulière. Bien au-delà d’une simple présence protocolaire, ce déplacement du chef de l’État apparaît comme un geste politique fort dans un contexte où les relations entre Moroni et Antananarivo ont connu des périodes de tension ces dernières années.

L’affaire des lingots d’or, qui avait suscité des incompréhensions entre les deux capitales, avait quelque peu refroidi les relations diplomatiques. À cela s’ajoute l’interruption de la liaison aérienne et maritime directe entre Moroni et Antananarivo et mahajanga d’abord depuis la période de la pandémie de Covid-19, puis récemment lors de l’épidémie du Choléra privant les populations des deux pays d’un moyen essentiel de mobilité et d’échanges.

Pourtant, malgré ces turbulences, les liens entre l’Union Comores et l’île de Madagascar demeurent solides et profondément ancrés dans une histoire commune, une proximité géographique et des intérêts stratégiques convergents. Les deux États ont toujours entretenu une coopération fraternelle, fondée sur le respect mutuel et la solidarité régionale.

Cette solidarité se manifeste notamment à travers le soutien mutuel que s’apportent les Comores et Madagascar sur des questions de souveraineté majeures. Il s’est récemment illustré lors du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Commission de l’Océan Indien (COI), où la ministre malgache des Affaires étrangères a appelé la France à respecter la souveraineté des États, une déclaration largement interprétée comme un appui à la position comorienne sur l’île de Mayotte, tandis que les Comores soutiennent la revendication malgache concernant les îles Éparses.

La présence du président Azali Assoumani à Antananarivo intervient également à moins d’un an après la participation de l’ancien président malgache aux cérémonies du cinquantenaire de l’indépendance de l’Union des Comores à Moroni. Un symbole fort qui confirme la volonté des deux pays de maintenir un dialogue permanent malgré les différends ponctuels.

En effet, selon nos informations, cette visite pourrait être marquée par une avancée majeure notamment la signature d’un protocole d’accord sur la réouverture prochaine de la liaison aérienne directe entre Antananarivo et Moroni, suspendue depuis plusieurs années. Si cette information venait à être officialisée à l’occasion des festivités nationales malgaches, elle constituerait une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales.

La reprise des vols directs entre les deux capitales offrirait de nombreux avantages. Elle faciliterait les déplacements des étudiants, des opérateurs économiques, des familles et des touristes. Elle contribuerait également au développement des échanges commerciaux et à une meilleure intégration régionale dans l’océan Indien.

Au-delà des symboles diplomatiques, cette éventuelle réouverture représenterait une véritable opportunité pour les populations des deux pays, qui aspirent à davantage de mobilité et de coopération. Elle traduirait surtout la volonté commune de Moroni et d’Antananarivo de tourner la page des incompréhensions récentes pour ouvrir un nouveau chapitre de leur partenariat.

Malgré les difficultés passagères, les Comores et Madagascar demeurent deux peuples frères, unis par l’histoire, la géographie et une vision commune de leur avenir dans l’océan Indien.

Sefrick Abdou