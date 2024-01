Mayotte sur le podium de la meilleure chanson folklorique

France 3 a illuminé les écrans ce vendredi soir avec l’émission « Le grand concours des régions », dédiée aux chants folkloriques. L’association Super Jeune de Bandrélé, représentant Mayotte, a brillamment remporté la 3e place dans cette compétition prestigieuse.

Dans le cadre de ce concours, dix régions ont été mises en avant. L’émission, enregistrée en février 2023, a vu la participation active de Mayotte. La trentaine de membres de l’association Super Jeune a captivé plus d’un million de téléspectateurs avec leurs chants mahorais. André Manoukian, membre éminent du jury et auteur-compositeur, a été particulièrement touché par la performance, soulignant la maîtrise et l’émotion dégagée par ces jeunes talents.

Fatima Mady, la présidente de l’association, a partagé leur enthousiasme : « On était vraiment content d’y être, ça nous a plu et ils ont eux aussi aimé. On a été gagnant, ça nous apporte de la joie. » Pour ceux qui ont manqué la diffusion, une séance de rattrapage est organisée le 20 janvier à 18h place de l’ancien foyer des jeunes à Bandrélé. Ce sera une occasion unique de découvrir les coulisses de l’émission et de discuter avec les membres de Super Jeune.

Ce succès est un tremplin pour l’association, qui prévoit de représenter Mayotte au Festival international de folklore et de jeux folkloriques pour enfants de Yilan, à Taiwan, en août. Super Jeune de Bandrélé continue ainsi de porter la culture mahoraise bien au-delà des frontières du département.

ANTUF chaharane