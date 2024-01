Mayotte se mobilise pour Assani Ali, sans-papiers en détresse

Dans un remarquable élan de solidarité à Mayotte, la communauté s’est unie pour soutenir Assani Ali, un homme malade, malvoyant, et sans famille proche sur l’île. Sans papiers d’identité, Ali se trouvait dans une situation désespérée, incapable de bénéficier d’une aide officielle.

L’image d’Ali, seul et affaibli sur une terrasse, a profondément ému les habitants de l’île. Face à cette détresse, plusieurs personnes se sont mobilisées pour lui construire un abri sommaire et fournir une assistance vitale. Cette action communautaire souligne l’esprit de solidarité et d’entraide qui caractérise Mayotte, même dans les circonstances les plus difficiles.

Le reportage de Kalathoumi Abdil-Hadi et Nadia Ali de Mayotte la 1ère a mis en lumière la situation critique d’Ali, provoquant une réaction immédiate de la part de la communauté. Cette histoire est un puissant rappel de l’importance de la solidarité envers les plus vulnérables, surtout ceux qui sont isolés et sans soutien familial ou institutionnel.

ANTUF Chaharane