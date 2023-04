Mayotte: Refus des 150 millions, décision de rembourser les 12% de la somme.

Un communiqué émanant du collectif de la société civile nommé SHISSIWAMDZADZE nous a été transmis, critiquant fermement l’opération Wuambushu. Nous vous présentons ce communiqué dans son intégralité:

Qui Peut croire une seule seconde qu’un pays se vend pour 150 Millions sur 5 ans ?

L’opération « Darmanin-Wuambushu » vire au fiasco. Les populistes français cherchent à rassurer comme ils peuvent leur population et se livrent à de surenchères d’absurdités. Les Lepen, Zemmour, Dati, Ciotti et mêmes des membres de Renaissance proposent comme panacée la suspension de l’aide au développement à l’Union des Comores.

De sources proches du pouvoir affirment que le gouvernement étudie la perspective de rembourser les 150 Millions du PDFC. Du moins la somme jusqu’alors perçue.

Nous, peuple comorien, disons chiche. Mieux encore, nous appelons le gouvernement français à suspendre immédiatement les 88% de cette aide. Puisque pour le moment, seulement 12% de la somme est versée. Comme d’habitude, dans le cadre de la coopération, Expertise France et l’Agence Française pour le Développement héritent des 60% de cette somme.

Néanmoins, si le gouvernement pour une raison ou une autre ne va pas jusqu’au bout de leur projet, nous comptons lancer une cagnote en ligne et mobiliser des partenaires d’abord panafricains et mondiaux après pour rendre ce que les Comores doivent à la France et que réclament les politiques français.

Comme ils disent, « ces pays s’achètent », mais cette France n’a plus les moyens de ces ambitions.



LE PEUPLE

#SHISSIWAMDZADZE