Mayotte : priorisons l’humain pour une réconciliation sincère

Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître que la situation à Mayotte implique bien plus que de simples revendications territoriales. Dans un contexte géopolitique complexe, il est crucial de comprendre que l’histoire, avant et après la colonisation, a façonné la politique de Mayotte et l’identité de sa population.

Bien que le discours mahorais affirmant qu’ils ne sont pas Comoriens soit inexact, il est influencé par des enjeux politiques et sécuritaires. Les Mahorais tiennent à leur rattachement à la France, et ignorer cette réalité revient à nous fourvoyer.

Négliger la population mahoraise en ne se focalisant que sur le territoire donne l’impression que nous méprisons les Mahorais, ce qui est déplorable. L’approche territoriale de ce litige ne fait qu’aggraver les tensions et renforce le sentiment anti-comorien.

En tant que souverainistes, nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas rivaliser avec la France sur le plan militaire. Au lieu de nous entêter dans une quête de souveraineté inatteignable, nous devrions chercher à renforcer les liens fraternels entre les populations de Mayotte et du reste de l’archipel. Priorisons l’humain et travaillons à la réconciliation en trouvant un terrain d’entente pour l’avenir de tous.

Said hassane Oumouri