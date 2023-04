Mayotte : les souffrances humaines déchirantes de la crise migratoire

La détresse humaine causée par la crise migratoire à Mayotte et aux Comores est souvent ignorée, cachée derrière des chiffres et des débats politiques. Une enseignante métropolitaine témoigne du cœur brisé en voyant son élève prometteur arrêté par la police des frontières, expulsé brutalement vers les Comores. Elle met en lumière les vies et les rêve brisés qui se multiplient à Mayotte, alors que les gens se concentrent sur les chiffres de l’immigration sans considérer les destins et les visages humains derrière ces chiffres.

Au-delà des considérations politiques et géopolitiques, il est essentiel de penser aux familles et aux individus qui souffrent de cette situation. Récemment, une jeune fille en situation irrégulière à Mayotte a envoyé un message alarmant décrivant les souffrances subies par les personnes sans papiers, en particulier les jeunes femmes travaillant comme domestiques dans les foyers mahorais. Maltraitées, certaines sont violées par les maris de leurs employeuses et ne peuvent pas porter plainte, restant ainsi coincées dans des situations de violence et de détresse.

Ces malheurs, souvent ignorés, peuvent se transformer en bombes sociales et politiques, explosant à la face de ceux qui détournent le regard. Depuis 10 ans, l’insécurité s’est accrue à Mayotte, avec des enfants séparés de leurs parents et soumis à une violence quotidienne. Aujourd’hui, ces jeunes sont accusés d’être violents, mais peu réfléchissent à la violence qu’ils ont subie et continuent de subir.

Le témoignage de l’enseignante, bien que symbolique, est un rappel important de la nécessité de ne pas ignorer les violences sociales et humaines qui se cachent derrière les enjeux de souveraineté, de départementalisation et de lutte contre l’immigration. Il est crucial d’aborder ces questions en prenant en compte les conséquences déchirantes sur les vies des individus concernés et en cherchant des solutions justes et équilibrées pour tous.

ANTUF chaharane