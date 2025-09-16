Mayotte : la police aux frontières accusée de faire chavirer des kwassa de manière systématique, causant plusieurs morts

Depuis 2010, plusieurs centaines de Comoriens ont perdu la vie en mer en tentant de rejoindre Mayotte. Selon une enquête menée conjointement par le quotidien français Le Monde et le média d’investigation Lighthouse Reports, certaines manœuvres de la police aux frontières (PAF) seraient directement impliquées dans plusieurs de ces drames.
L’un de ces naufrages s’est produit dans la nuit du 14 au 15 juillet. Il est environ 4 heures du matin lorsque Zoubert (prénom modifié), un Comorien de 25 ans, approche les côtes de Sada, au sud-ouest de Mayotte. Parti dix heures plus tôt de Ndzouani (Anjouan), il navigue avec 26 autres passagers à bord d’un kwassa-kwassa, petite embarcation de pêche fréquemment utilisée pour ces traversées clandestines. Comme des milliers d’exilés chaque année, il espère rallier l’archipel français de l’océan Indien.
Mais à un kilomètre seulement des côtes, le récit bascule. Zoubert et trois autres passagers affirment avoir été victimes d’un abordage violent : un bateau de la PAF aurait percuté volontairement leur embarcation, projetant plusieurs personnes à la mer. « Les policiers devaient nous sauver, pas nous tuer », témoigne le jeune homme, qui dit avoir vu une adolescente et un vieil homme se noyer sous ses yeux.
Le parquet de Mamoudzou confirme la mort d’une jeune femme et d’une personne âgée. Mais les chiffres divergent. Selon les données publiques du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Sud océan Indien, chargé de la coordination des secours, sept autres passagers auraient également disparu en mer. Une information transmise aux autorités quelques heures après le naufrage. Interrogé, le parquet n’a pas apporté de précisions sur cet écart de bilan.
Cette enquête du Monde et de Lighthouse Reports éclaire d’un jour sombre les pratiques de surveillance maritime autour de Mayotte, où les opérations de la police française suscitent de vives controverses, accusées de transformer des traversées déjà périlleuses en pièges mortels.
Said Hassan Oumouri
