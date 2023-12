Mayotte : Jugement du vice-président pour ses déclarations sur la nécessité de ‘peut-être Tuer’ les délinquants »

Le du vice-président du département de Mayotte, Salime Mdéré, sera jugé en correctionnelle pour ses propos controversés sur les délinquants. Le 24 avril, il avait suggéré à la télévision qu’il « faut peut-être tuer » les jeunes délinquants de Mayotte. Ces remarques ont provoqué une vive réaction, notamment de la gauche et de Renaissance. Mdéré a ensuite tenté de clarifier ses propos sur Facebook, affirmant vouloir souligner la nécessité de mesures plus strictes. L’enquête pénale a été transférée à Saint-Denis de La Réunion pour impartialité, et Mdéré sera jugé le 1er février 2024 pour incitation à la haine et provocation à la commission d’atteintes à la vie, avec la circonstance aggravante d’être une personne en mission de service public.

