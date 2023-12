Mayotte exclue des statistiques de la population française.

Mayotte, département français selon la France et comorienne selon le droit international est situé dans l’océan Indien, constitue une exception dans les statistiques démographiques de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). Bien que faisant partie intégrante de la France, la population de Mayotte est souvent comptabilisée séparément, un fait qui suscite des interrogations. Loup Wolff, directeur interrégional de l’Insee pour La Réunion et Mayotte, éclaire cette situation particulière.

Au 1er janvier 2021, la France comptait 67 408 052 habitants, un chiffre excluant Mayotte. Cette exclusion est due à la mise en place récente du recensement quinquennal sur l’île, commencé seulement en 2021. Pour obtenir des données complètes, il est nécessaire d’attendre 2025, moment où Mayotte sera intégrée dans les statistiques globales de la France.

La démographie de Mayotte se distingue par une croissance exceptionnelle, avec une augmentation annuelle d’environ 4%. L’Insee note que la population mahoraise a doublé en 20 ans, une progression attribuable à un taux de natalité élevé et une espérance de vie en amélioration.

Bien que l’Insee estime la population de Mayotte à 300 000 habitants en 2022, cette donnée est souvent contestée localement. Pourtant, après diverses vérifications et comparaisons, notamment avec les importations et la consommation d’énergie, l’Insee maintient la fiabilité de ses estimations.

L’approche de recensement à Mayotte se révèle efficace, même dans les quartiers défavorisés. Le département connaît également un fort taux d’émigration, avec de nombreux habitants quittant l’île pour d’autres régions françaises. Ce contexte unique nécessite une compréhension nuancée de la démographie mahoraise dans le cadre des statistiques nationales françaises.

Kamal Saïd