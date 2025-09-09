Mayotte : deux policiers du GAO placés en détention provisoire après des accusations de viol.

Deux fonctionnaires de police en service à Mayotte ont été placés en détention provisoire ce week-end, après des accusations de viol.
Selon des sources concordantes, les deux agents appartiennent au Groupe d’appui opérationnel (GAO), rattaché à la Police aux frontières. Les faits se seraient produits « à l’issue d’une soirée fortement alcoolisée », d’après Mayotte Hebdo. La plaignante, une jeune femme d’origine malgache selon Kwezi, a porté plainte.
Placés en garde à vue, les policiers ont ensuite été déférés devant le parquet de Mamoudzou puis placés sous mandat de dépôt. Ils contestent fermement les faits.
Parallèlement, une seconde enquête aurait été ouverte sur des soupçons distincts de prostitution organisée impliquant certains policiers, comme le rapporte Kwezi. Ces informations n’ont pas encore été confirmées officiellement.
Le parquet a ouvert une information judiciaire et les investigations se poursuivent. Les mis en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’au jugement définitif.
Cette affaire, particulièrement sensible dans un contexte de tensions récurrentes à Mayotte autour de la sécurité et de la confiance envers les forces de l’ordre, risque de relancer le débat sur la transparence et la discipline au sein des unités spécialisées.
Said Hassan Oumouri
