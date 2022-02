Mayotte des scènes de guerres: Quel enfant de 5 ans vit de telle scène en France ?

L’insécurité est le quotidien de la population sur l’île comorienne de Mayotte. Il est de plus en plus dangereux de sortir avec ses enfants. Voici un témoignage bouleversant d’une mère de famille qui était en voiture ce mardi matin.

“7h30 callassage au rond point du baobab, j’ai vu les projectiles voler de plus en plus près.

Juste eu le réflexe de faire demi tour en essayant de ne pas écraser ceux qui courraient dans tous les sens, il y en avait sur ma voiture, certains « gamins » ont essayé de me barrer la route avec des poubelles, j’ai foncé dans le tas en évitant de percuter les voitures… bref au delà de l’instinct de survie ma principale préoccupation était de mettre mon fils à l’abri qui hurlait « maman c’est la guerre, c’est la guerre ! ». J’ai réussi à le ramener à la maison sain et sauf.



Est ce vraiment dans ce climat que nous devons vivre ? Quel enfant de 5 ans vit de telle scène en France ?

Maintenant je vais passer la journée à le rassurer en « minimisant » la situation etc … mais ce qu’il vient de vivre est grave ! C’est affligeant !”, Fahoullia Mohamadi