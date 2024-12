Mayotte : Azali Assoumani appelle à l’unité et à la solidarité après le passage du cyclone CHIDO

Après le passage destructeur du cyclone CHIDO qui a frappé l’archipel des Comores et particulièrement l’île de Mayotte, le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a exprimé son soutien et sa solidarité aux habitants durement touchés par ce phénomène naturel.

Dans un communiqué officiel, le président a adressé ses condoléances aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. « En ces moments de grande épreuve, je tiens à adresser un message de compassion et de solidarité à nos frères et sœurs mahorais », a-t-il déclaré.

Il a salué la résilience des populations face aux dégâts humains et matériels considérables causés par le cyclone, tout en se disant convaincu que les Mahorais sauront surmonter cette épreuve avec courage et détermination. Le chef de l’État a également assuré que l’Union des Comores se tiendra aux côtés de Mayotte pour apporter un soutien dans les efforts de reconstruction et d’aide humanitaire.

Le président Azali Assoumani a appelé à la solidarité collective pour répondre aux besoins urgents des sinistrés, tout en exhortant les associations et toutes les initiatives locales à contribuer à l’élan d’entraide. Il a également encouragé la communauté internationale à soutenir Mayotte face à cette catastrophe.

Alors que les opérations d’évaluation des dégâts se poursuivent, l’Union des Comores se tient prête à apporter toute l’aide nécessaire pour accompagner Mayotte dans cette période difficile.

Misbah Said