Mayotte: Après la destruction des bidonvilles, Anisha, 22 ans, interpelle le préfet: « Après, on va où ?

L’opération Wuambushu, visant à détruire 10 % des bidonvilles de Mayotte, a repris lundi avec l’élimination du bidonville Talus 2. Cette action avait été suspendue fin avril par les autorités judiciaires mais a repris malgré la désapprobation de ses habitants.

Au petit matin, la police a commencé la démolition des taudis en tôle du bidonville, vérifiant qu’aucun résident ne s’y trouvait encore. La majorité des habitants avait quitté les lieux dimanche, emportant autant de leurs biens que possible. Cependant, une trentaine de femmes sont restées et ont assisté à la scène, oscillant entre colère et tristesse.

Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, s’est félicité du « succès » de l’opération, malgré les protestations. Il a déclaré que cette démarche faisait partie de la lutte de l’État contre l’habitat indigne à Mayotte. L’opération a relogé samedi soir 40 familles, soit la moitié des habitants de Talus 2.

Cependant, pour certains résidents comme Anisha, 22 ans, qui vit là depuis sa naissance, la question demeure : « Après on va où ? ».

Saïd Hassan Oumouri